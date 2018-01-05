«Монреаль» — «Тампа»: Прайс перевернулся, лёжа на льду, и сделал шикарный сейв

«Монреаль Канадиенс» одержал победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:1 Б.



Вратарь «канадцев» Кэри Прайс отразил 44 броска и был признан первой звездой встречи. В начале овертайма Ондржей Палат и Тайлер Джонсон убежали в контратаку два в одного. Джонсон получил передачу и нанёс бросок с близкого расстояния, но Прайс ловушкой отбил шайбу и по инерции упал на лёд. При этом он не выключился из игры и перевернулся, лёжа на льду, чтобы отразить щитком добивание Палата.

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