«Миннесота» – «Баффало»: Ристолайнен удалён до конца матча за хит против Койву

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен был удалён до конца матча с «Миннесотой Уайлд» (2:6) за хит против капитана соперника Микко Койву. Оба игрока являются членами сборной Финляндии.

Эпизод с участием двух финских игроков произошёл в середине первого периода. Нападающий «Миннесоты» закатился с шайбой в зону «клинков», уже успел переадресовать её своему партнёру, после чего угодил под силовой приём Ристолайнена. Судьи оценили действия защитника «Баффало» удалением до конца матча за неправильную атаку.

Койву в итоге продолжил матч, в котором набрал 3 (1+2) очка.

Видео нарушения можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.