Братищева – о женском молодёжном ЧМ: пора обыгрывать североамериканские команды

Нападающий женской молодёжной сборной России Оксана Братищева поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Дмитрове 6 января.



«В этом году нам всё по силам: думаю, пора обыгрывать не только европейские, но и североамериканские команды. Будем стараться навязывать свою игру в каждом моменте. Если мы будем играть в свой хоккей, действовать так, как говорят нам тренеры, всё получится, мы сможем добиться успеха. Домашние трибуны – это огромная поддержка. Недавно у нас был домашний турнир в Ступино, там в каждом матче болельщики вели нас вперёд, хотелось как можно больше забивать, реализовывать свои моменты. Это очень здорово», — цитирует Братищеву пресс-служба турнира.