Кошелев: под впечатлением от гола Михеева, он должен попасть в топ недели

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:0) и гол Ильи Михеева.



«Две победы подряд со счётом 4:0 говорят о том, что мы выходим, настраиваемся в каждой игре только на победу. Может быть, и смена тренера немного повлияла: мы встряхнулись, понимаем, что нужно улучшать свою игру. Все видят турнирную таблицу – нельзя позволить соперникам догнать нас. Тем более «Амур» сейчас на ходу, отрыв у них небольшой, и игра сегодня была, как говорится, за шесть очков.



Наша тройка хорошо играет, но нам есть куда расти, есть куда прогрессировать. Есть моменты, которые нужно улучшать. Но от гола Михеева я под впечатлением до сих пор, в топ недели должен попасть 100%», — цитирует Кошелева пресс-служба «Авангарда».

Видео гола Михеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.