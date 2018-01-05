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Дубль Торесена помог СКА крупно обыграть «Трактор»

Хоккей

СКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 6:2.

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Уже на старте встречи «армейцы» дважды поразили ворота соперника менее чем за минуту, отличились Вадим Шипачёв и Максим Карпов. Затем Сергей Широков забил в меньшинстве, а Никита Гусев сделал счёт 4:0. Во втором периоде на гол Патрика Торесена хозяева ответили удачным броском Пола Щехуры. В третьей двадцатиминутке Патрик Торесен оформил дубль, а окончательный счёт установил Игорь Полыгалов.

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КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 6
0:4, 1:1, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Шипачёв (Плотников, Гусев) – 03:33 (5x5), 0:2 – Карпов (Зуб, Рыков) – 04:25 (5x5), 0:3 – Широков (Херсли, Калинин) – 11:39 (4x5), 0:4 – Гусев (Хафизуллин, Шипачёв) – 15:36 (5x5), 0:5 – Торесен (Ковальчук, Калинин) – 32:40 (5x5), 1:5 – Щехура (Йюнге, Бэйлен) – 35:17 (5x4), 1:6 – Торесен (Широков, Бэйлен, Никитин, Прохоркин) – 44:44 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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