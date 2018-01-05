Дубль Торесена помог СКА крупно обыграть «Трактор»

СКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 6:2.

Знарок выиграет в Челябинске. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» выиграет пятый матч подряд, «Автомобилист» остановит минчан, а «Лада» одолеет московское «Динамо».

Уже на старте встречи «армейцы» дважды поразили ворота соперника менее чем за минуту, отличились Вадим Шипачёв и Максим Карпов. Затем Сергей Широков забил в меньшинстве, а Никита Гусев сделал счёт 4:0. Во втором периоде на гол Патрика Торесена хозяева ответили удачным броском Пола Щехуры. В третьей двадцатиминутке Патрик Торесен оформил дубль, а окончательный счёт установил Игорь Полыгалов.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.