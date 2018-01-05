Стал известен план подготовки сборной России по хоккею к Олимпиаде-2018

ФХР утвердила календарь подготовки национальной сборной к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Команда соберётся 27 января на базе в Новогорске, где на протяжении восьми дней будет тренироваться на льду и в тренажёрном зале.

11 россиян, которые забронировали места в сборной на Олимпиаду Помимо Ковальчука и Дацюка.

На 30 января у сборной запланирован контрольный матч с Беларусью, на 4 февраля – встреча со «Спартаком».

5 февраля россияне вылетят в Корею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. 10 февраля состоится третий контрольный матч, соперником станет сборная Южной Кореи. На следующий день сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын.

Первую игру на Олимпиаде россияне проведут 14 февраля. Состав на турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены будут разрешены только в случае травм.

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