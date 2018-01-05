«Лада» — «Динамо»: Новотны не смог продолжить матч после удара Комарова в колено

Нападающий «Лады» Иржи Новотны получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».



В начале первого периода форвард бело-голубых Никита Комаров в центре площадки атаковал Новотны, попав ему в колено. Форвард «Лады» упал на лёд и смог покинуть площадку только с помощью партнёров. Комаров не получил удаления, Новотны ушёл в раздевалку и не смог продолжить матч.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.