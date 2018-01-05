«Металлург» дома обыграл «Локомотив», забив три гола за две с половиной минуты

«Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1.

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Решающими стали первые минуты встречи, когда хозяевам удалось забросить три шайбы в течение двух с половиной минут. На второй минуте отличились Оскар Осала и Сергей Мозякин, а ещё через минуту Андрей Чибисов сделал счёт 3:0.



В третьем периоде шайбу престижа забросил Александр Елесин, а окончательный результат установил Денис Кокарев, поразив пустые ворота.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.