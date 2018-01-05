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«Металлург» дома обыграл «Локомотив», забив три гола за две с половиной минуты

Хоккей

«Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:1.

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Решающими стали первые минуты встречи, когда хозяевам удалось забросить три шайбы в течение двух с половиной минут. На второй минуте отличились Оскар Осала и Сергей Мозякин, а ещё через минуту Андрей Чибисов сделал счёт 3:0.

В третьем периоде шайбу престижа забросил Александр Елесин, а окончательный результат установил Денис Кокарев, поразив пустые ворота.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1
3:0, 0:0, 1:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Осала (Кокарев, Тимкин) – 01:14 (5x5), 2:0 – Мозякин (Береглазов) – 01:36 (5x5), 3:0 – Чибисов (Коварж, Пивцакин) – 02:40 (5x5), 3:1 – Елесин (Мосалёв) – 54:52 (5x5), 4:1 – Кокарев (Коварж) – 58:58 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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