«Сибирь» попрощалась с табло, работавшим на арене с 1972 года

«Сибирь» опубликовала видео прощания с табло, которое работало на домашней арене новосибирской команды с 1972 года.



«Прощай. Мы были вместе и в горе, и в радости. Спасибо за всё», — так подписано видео в «твиттере» клуба.



Команда Владимира Юрзинова-младшего находится на выезде, который завершит 7 января матчем с «Куньлунь Ред Стар». Ближайшая домашняя игра состоится 11 января с «Авангардом».

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сибири».