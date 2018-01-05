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Карпентер: у «Куньлуня» очевидные проблемы с атакой, мы мало забиваем

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Югрой» (2:1 ОТ).

«Это была очень важная для нас победа. У нашей команды очевидные проблемы с игрой в атаке. Мы очень мало забиваем. Но команда работает, бьётся, старается. Естественно, нужно использовать все возможности, которые у нас появляются, чтобы забить. Мы не расслабляемся. Повторюсь, эта победа особенно ценна для нас», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» отыгрался на последней минуте и вырвал у «Югры» победу в ОТ
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