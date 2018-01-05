Квартальнов: «Локомотив» выиграл по броскам, но это всё в живот или защитников

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:4).

«Что сказать? Такое, наверное, редко встретишь, когда три броска – три гола за первые пару минут матча. Проспали начало. Потом мы вроде и играли неплохо. Думаю, что «Магнитка» по счёту играла. Мы пытались, старались, но забили всего один гол. И большинство сегодня не сработало. Здесь есть над чем подумать и поработать.

Мы сегодня хорошо играли. Но опять же, тут есть много моментов. Например, мы говорим, что выиграли по броскам. Но это же всё броски где-то в живот, где-то в защитников. Очень много блокированных было бросков со стороны «Металлурга». Здесь нужно всё же проявлять мастерство. Ну и большинство не сработало», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Металлурга».