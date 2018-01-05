Козлов: «Магнитка» удачно забила вначале, новые звенья неплохо выглядели

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:1), игру Василия Кошечкина, который отразил 41 бросок, и перестановку в звеньях. Ян Коварж был переведён в третье звено к Денису Казионову и Андрею Чибисову, в первом звене вместе Сергеем Мозякиным и Войтеком Вольски сыграл Мэтт Эллисон, во второй тройке вышли Денис Кокарев, Оскар Осала и Евгений Тимкин.



«Очень хорошо, удачно забили в начале матча. Очень хорошо отыграли в меньшинстве. И очень хорошую игру провёл Василий Кошечкин, который держал этот разрыв в счёте и помог команде взять сегодня три очка.

После проигрышного матча с минским «Динамо» пришлось сделать перестановки, так как одного гола недостаточно, тем более когда забивает защитник. Поэтому и были сделаны эти перестановки. И я согласен – все три новых звена неплохо сегодня выглядели. Поэтому довольны», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.