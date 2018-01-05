Гатиятулин: Демченко не надо винить, «Трактор» стоял и смотрел, как играет СКА

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче со СКА (2:6) и игру Василия Демченко. Вратарь пропустил три гола за 12 минут игры и был заменён.

«Играли с лидерами чемпионата. По игре и по турнирной таблице понимали, что соперник сильно играет в атаке. К сожалению, в первом периоде проиграли свой пятак. Допустили ошибки в обороне. Немного растерянными вышли. Играли, старались. Спасибо болельщикам за поддержку, что гнали вперёд. Ребята играли, бились, но соперник на сегодняшний день сильнее.

Васю обвинять в пропущенных голах, я считаю, не надо. Проиграли пятак. В своей зоне практически не было движения. Остановились и смотрели, как играет соперник. Вася готовился, но мы плохо сыграли в первом периоде.



Попросили в перерыве, чтобы ребята успокоились. Перестали отбрасываться. Хоккей — это игра, и в неё надо играть. Местами что-то стало получаться, но сегодня плохо сыграли в обороне», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.