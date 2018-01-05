Крикунов: Коварж у «Автомобилиста» герой почти во всех играх

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:0) и игру вратаря Якуба Коваржа, который отразил все 26 бросков.

«В прошедшем матче с Ярославлем мы затратили много сил. Неслучайно сегодня «Локомотив» проиграл Магнитогорску. Хорошо мы играли только первый период. По моментам игра была равная, мы много бегали, двигались, но в основном по чистому льду, по углам, особенной остроты не было. Второй период начали неплохо, но потом поехали, поехали вниз. В третьем периоде мы больше половины времени защищались, сдерживали противника. Понятно было, что при счёте 1:0 они пойдут вперёд. Они так и делали, шли вперёд, атаковали. У нас хорошо играл Коварж, но и оборона отработала получше, чем в предыдущем матче. Нам важна была победа. Слава богу, при счёте 1:0 мы выдержали все атаки минчан, затем забили в пустые ворота, доиграли 30 секунд. Игра была равная.



Я думаю, все ребята сегодня герои матча. Защитники сегодня тоже сыграли на ноль. Коварж у нас герой почти во всех играх.



Что касается функциональной готовности, думаю, мы успеем восстановиться к «Трактору», — цитирует Крикунова пресс-служба клуба.