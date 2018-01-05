ЦСКА забросил 7 шайб «Витязю», продлив серию побед до 5 матчей

ЦСКА одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 7:0.

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Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Кирилл Петров, Грег Скотт и Иван Телегин, а Михаил Григоренко оформил дубль. Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

«Армейцы» продлили серию побед до пяти матчей, «Витязь» проиграл шестую встречу из последних восьми.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.