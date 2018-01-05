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ЦСКА забросил 7 шайб «Витязю», продлив серию побед до 5 матчей

Хоккей

ЦСКА одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 7:0.

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Заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Кирилл Петров, Грег Скотт и Иван Телегин, а Михаил Григоренко оформил дубль. Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

«Армейцы» продлили серию побед до пяти матчей, «Витязь» проиграл шестую встречу из последних восьми.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
0 : 7
0:3, 0:2, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Андронов (Пашнин, Жарков) – 02:00 (5x5), 0:2 – Григоренко (Кузьменко) – 11:38 (5x5), 0:3 – Григоренко (Нестеров) – 16:27 (5x4), – (Шумаков) – , 0:4 – Ожиганов (Любимов, Окулов) – 29:15 (5x4), 0:5 – Петров (Ничушкин, Науменков) – 34:22 (5x5), 0:6 – Скотт (Петров, Пашнин) – 42:33 (5x5), 0:7 – Телегин (Пашнин, Сергеев) – 55:17 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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