Дуайер: матч с «Автомобилистом» был равным, но Коварж показал блестящую игру

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (0:2) и отметил игру вратаря соперника Якуба Коваржа.

«Поздравляю тренера соперников с завоеванием трёх очков. «Автомобилист» — очень хорошая, обученная команда, при этом сегодня блестяще сыграл вратарь соперника. Нам, чтобы победить, требовалось показать свою лучшую игру. Мы старались двигать шайбу вперёд, доставлять её к чужим воротам, создали немало моментов. Нужно было что-то выжимать из этих моментов, мы многие из них, к сожалению, упустили. В целом игра была достаточно равная. Мы надеялись сегодня набрать очки, но не получилось. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Дуайера пресс-служба «Автомобилиста».