Титов: «Авангард» должен наслаждаться хоккеем, нужно всегда играть друг за друга

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов после первого матча во главе команды (4:0 с «Амуром») рассказал, как планирует выстраивать игру команды.

«Я прилетел, можно сказать, перед самым матчем, за три часа до игры. Провёл собрание с ребятами, мы познакомились. Я сказал им, что команда всегда должна быть в позитивном настрое, всегда играть друг за друга, никогда негатива не должно быть в команде. Кажется, ребята прониклись. Здорово были заряжены на игру сегодня. Есть, конечно, моменты, которые нужно выправлять, но, как я и сказал ребятам, без ошибок не бывает хоккея. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому это нормально, мы просто подкорректируем кое-что. Я всегда говорил ребятам: не бойтесь играть, наслаждайтесь хоккеем, потому что это ваша работа, а она должна приносить удовольствие.

Пока ничего не собираюсь менять кардинально, потому что впереди у нас шесть игр. А уже в перерыве начну прививать своё видение хоккея. Это современный стиль, который проповедует атакующий хоккей, сбалансированный – и оборона, и атака. Рациональный, но чтобы ребята получали удовольствие от игры. Это я и буду предлагать.

Ребята очень талантливые, кроме того у нас много травмированных, которые могут принести пользу команде и на которых мы рассчитываем: это Лемтюгов, Сундстрём, Петерссон, Пёрселл, Пьянов. Поэтому ребятам я сказал, чтобы никаких обид не было. Все, кто есть в обойме, — все в основном составе. Кого-то сегодня не было, но все должны выходить и работать. Жизнь хоккейная коротка, и здесь нужно хватать момент и работать. Мы ведь не так много работаем: по три часа в день, затем отдыхаем, поэтому нужно прийти и отработать на 100-150% на тренировке», — цитирует Титова пресс-служба клуба.