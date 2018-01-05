Нападающий «Трактора» Кручинин заработал «-4» в матче со СКА

«Трактор» на домашней площадке потерпел крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 2:6.
Нападающий челябинцев Алексей Кручинин стал худшим в команде по показателю полезности, заработав «-4». С «-3» встречу закончили трое игроков – Ник Бэйлен, Александр Рыбаков и Рихард Йюнге.
Лучший показатель полезности – «0» — у Линуса Виделля, Артёма Пеньковского и Игоря Полыгалова.
В составе СКА лучшим по этому показателю стал Сергей Широков («+3»). Ни один игрок «армейской» команды не заработал минус.
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