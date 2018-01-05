Афиногенов извинился перед болельщиками «Витязя» за разгром от ЦСКА

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов после разгрома в матче с ЦСКА (0:7) извинился перед болельщиками за игру команды.



«Спасибо болельщикам, что пришли. Не получилось их поздравить, сыграли не так, как надо. Это хоккей. В первом периоде были ключевые моменты, когда четыре раза выходили «два в одного». Могли забить, и игра могла повернуться немного в другую сторону. Это жизнь, сегодня мы проиграли, будем стараться играть дальше. Для нас ничего не закончено, будем бороться.



Хотелось бы извиниться перед болельщиками за игру. Пришёл полный стадион, а мы даже ни одного гола не забили. Конечно, хочется, чтобы приходили и так же болели в следующих матчах, несмотря на нашу игру сегодня. Знаю, у нас преданные болельщики, они нас любят. Это спорт, иногда бывает и такое, как сегодня», — сказал Афиногенов в эфире клубного телевидения.

Видео интервью Афиногенова можно посмотреть также на канале «Витязя» в YouTube.