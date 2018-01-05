Хелльберг: не скажу, что с «Югрой» было легко, им уже нечего терять

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Магнус Хелльберг прокомментировал победу в матче с «Югрой» (2:1 ОТ).

«Знаем, что соперник уже потерял шансы на выход в плей-офф. Но не скажу, что нам было сегодня легко с командой, которая не испытывает никакого психологического давления. Естественно, им уже нечего терять. Но такие соперники зачастую играют раскрепощённо, поэтому с ними было сложновато. Очень рад, что нам удалось переломить игру в самом конце и выиграть матч. Очень доволен своей игрой, был спокоен, хорошо видел шайбу, контролировал опасные моменты. Индивидуальное мастерство не так важно, победа всей команды — это самое главное.

У нас был очень тяжёлый период, когда мы проиграли очень много матчей. Было тяжело психологически. Удалений у нас слишком много и с атакой проблемы. Нам надо улучшать игру во многих компонентах. Если мы справимся с этим, то сможем выигрывать. На данный момент математически мы не потеряли шансы за место в восьмёрке. Да, осталось не так много матчей до конца регулярного сезона КХЛ. Будем бороться в каждой конкретной игре. Мы потерпели неудачи. Часто бывает, что команды выдают серию побед и следом — серию поражении. Всё может измениться в предстоящих играх, но нам будет очень тяжело», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.