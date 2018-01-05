Тренер «Калгари» вышел из себя на тренировке и швырнул клюшку на трибуны

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен вышел из себя на тренировке команды.

Он употреблял ненормативную лексику и кричал на игроков, будучи недовольным тем, как проходят занятия, а затем в порыве злости швырнул клюшку на трибуны.

«Мы не показывали свой уровень сегодня утром. У нас есть стандарт, но мы ему не соответствовали. На самом деле игроки видели и худшее от меня», — сказал Галуцен после тренировки.

«Калгари» занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 44 очка после 40 матчей. Последний месяц команда чередует трёхматчевые серии поражений с двумя победами подряд.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.