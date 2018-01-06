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Сборная США забросила 9 шайб Чехии и стала бронзовым призёром МЧМ-2018

Хоккей

Сборная США разгромила команду Чехии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 9:3 в пользу американцев.

Игроки США открыли счёт за 4 секунды до окончания первого периода — отличился Трент Фредерик. Во втором периоде в ворота чехов влетело ещё шесть шайб. Две из них провёл тот же Фредерик, ещё две — Киффер Беллоуз, по одной — Райан Пилинг и Джоуи Андерсон. В третьем периоде у чехов отличились Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски, а у американцев — Фредерик, оформивший покер, и Кейси Миттельштадт.

U20 ЧМ-2018
06 января 2018, суббота. 00:00 МСК
Чехия U20
3 : 9
0:1, 0:6, 3:2
США U20
0:1 – Фредерик – 19:56 (4x5), 0:2 – Пилинг (Андерсон, Перунович) – 20:09 (4x5), 0:3 – Андерсон (Ткачук, Миттельштадт) – 24:18 (5x5), 0:4 – Фредерик (Хагс, Тафти) – 25:52 (5x5), 0:5 – Беллоуз – 27:23 (бул), 0:6 – Фредерик – 32:55 (5x5), 0:7 – Беллоуз (Норрис) – 39:01 (5x5), 1:7 – Каут (Гайек, Нечас) – 40:43 (5x4), 2:7 – Павлик (Кодытек, Вала) – 42:11 (5x5), 2:8 – Фредерик (Беллоуз, Харпер) – 45:41 (5x4), 3:8 – Куровски (Кодытек, Павлик) – 47:45 (5x5), 3:9 – Харпер (Сэмберг) – 57:10 (5x5)
Тренер США — о матче с Чехией: должны уважать хоккей и быть готовы бороться
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