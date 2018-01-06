Сборная США забросила 9 шайб Чехии и стала бронзовым призёром МЧМ-2018

Сборная США разгромила команду Чехии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 9:3 в пользу американцев.

Игроки США открыли счёт за 4 секунды до окончания первого периода — отличился Трент Фредерик. Во втором периоде в ворота чехов влетело ещё шесть шайб. Две из них провёл тот же Фредерик, ещё две — Киффер Беллоуз, по одной — Райан Пилинг и Джоуи Андерсон. В третьем периоде у чехов отличились Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски, а у американцев — Фредерик, оформивший покер, и Кейси Миттельштадт.