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«Айлендерс» — «Питтсбург»: Малкин забил 15-й гол в сезоне

Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Малкин отличился на 24-й минуте, его ассистентами в этом эпизоде стали Сидни Кросби и Фил Кессел.

После шайбы Евгения счёт стал 2:0 в пользу «пингвинов». Ранее «Питтсбург» вышел вперёд благодаря голу Даниэля Спронга.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Этот гол стал для россиянина 15-м в нынешнем сезоне. Всего на счету Евгения 39 (15+24) очков в 39 матчах.

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