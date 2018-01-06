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Гол Малкина и 4 очка Кросби помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Двумя заброшенными шайбами отметился Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (36). Кросби также отдал три результативные передачи, набрав в сумме 4 (1+3) очка. Голкипер «пингвинов» Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

Это поражение стало для «островитян» пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0 : 4
0:0, 0:3, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Спронг (Кросби, Симон) – 20:41 (5x5), 0:2 – Малкин (Кросби, Кессел) – 23:30 (5x4), 0:3 – Кросби (Спронг, Симон) – 35:50 (5x5), 0:4 – Спронг (Шульц, Кросби) – 53:28 (5x5)

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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