Гол Малкина и 4 очка Кросби помогли «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»

«Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Двумя заброшенными шайбами отметился Даниэль Спронг (21-я и 54-я минуты), по одному голу забили Евгений Малкин (24) и Сидни Кросби (36). Кросби также отдал три результативные передачи, набрав в сумме 4 (1+3) очка. Голкипер «пингвинов» Тристан Джарри отразил 31 бросок по своим воротам, оформив «сухарь».

Это поражение стало для «островитян» пятым кряду.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».