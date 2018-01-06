Сборная Канады обыграла Швецию в финале МЧМ-2018

Сборная Канады стала победителем молодёжного чемпионата мира 2018 года. В финальном матче канадцы добыли непростую победу над командой Швеции — 3:1.

Счёт был открыт на 22-й минуте — отличился нападающий сборной Канады Диллон Дюбе. На 34-й минуте Тим Сёдерлунд забил ответный гол за шведов. В третьем периоде победу канадцам принесли шайбы Тайлера Стинбергена и Алекса Форментона. Обе они были заброшены на 59-й минуте.

В последний раз сборная Канады выигрывала молодёжный чемпионат мира в 2015 году, когда в финале одолела Россию — 5:4. В 2017 году канадцы в финале уступили команде США — 4:5 Б.