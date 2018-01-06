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Сборная Канады обыграла Швецию в финале МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Канады стала победителем молодёжного чемпионата мира 2018 года. В финальном матче канадцы добыли непростую победу над командой Швеции — 3:1.

Счёт был открыт на 22-й минуте — отличился нападающий сборной Канады Диллон Дюбе. На 34-й минуте Тим Сёдерлунд забил ответный гол за шведов. В третьем периоде победу канадцам принесли шайбы Тайлера Стинбергена и Алекса Форментона. Обе они были заброшены на 59-й минуте.

U20 ЧМ-2018
06 января 2018, суббота. 04:00 МСК
Швеция U20
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Канада U20
0:1 – Дюбе (Кайру, Стил) – 21:49 (5x5), 1:1 – Сёдерлунд (Линдстрём, Бреннстрём) – 33:07 (4x5), 1:2 – Стинберген (Тимминс) – 58:20 (5x5), 1:3 – Форментон (Мете) – 58:46 (en)

В последний раз сборная Канады выигрывала молодёжный чемпионат мира в 2015 году, когда в финале одолела Россию — 5:4. В 2017 году канадцы в финале уступили команде США — 4:5 Б.

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