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Гол Баркова и пас Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в игре с «Детройтом»

Хоккей

«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Детройта» отличились Андреас Атанасиу (1-я минута), Томаш Татар (28), Энтони Манта (49) и Густав Нюквист (56). За «Флориду» голы забили Майк Мэтисон (40) и Александр Барков (44). Нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Эта победа стала для «Ред Уингз» четвёртой подряд. «Пантерз» потерпели второе подряд поражение после серии из пяти побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 2
1:0, 1:1, 2:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Атанасиу (Грин) – 00:42 (5x5), 2:0 – Татар (Атанасиу, Ларкин) – 27:08 (5x5), 2:1 – Мэтисон (Макканн) – 39:59 (5x5), 2:2 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 43:19 (5x5), 3:2 – Манта (Фрк, Грин) – 48:03 (5x4), 4:2 – Нюквист (Зеттерберг, Декайзер) – 55:22 (5x5)
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