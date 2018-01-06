Гол Баркова и пас Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в игре с «Детройтом»

«Флорида Пантерз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Детройта» отличились Андреас Атанасиу (1-я минута), Томаш Татар (28), Энтони Манта (49) и Густав Нюквист (56). За «Флориду» голы забили Майк Мэтисон (40) и Александр Барков (44). Нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Эта победа стала для «Ред Уингз» четвёртой подряд. «Пантерз» потерпели второе подряд поражение после серии из пяти побед.