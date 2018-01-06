Нападающий сборной США Миттельштадт признан MVP МЧМ-2018

Нападающий сборной США Кейси Миттельштадт был признан самым полезным игроком (MVP) молодёжного чемпионата мира 2018 года. 19-летний нападающий провёл на турнире семь матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Миттельштадт также получил награду лучшего нападающего МЧМ-2018. Лучшим защитником был признан швед Расмус Далин, который провёл семь матчей и набрал 6 (0+6) очков. Лучшим голкипером признан страж ворот сборной Швеции Филип Густавссон. В семи проведённых встречах он пропустил 11 голов.

Напомним, что победителем МЧМ-2018 стала сборная Канады, которая в финале обыграла Швецию (3:1). Сборная США в матче за третье место разгромила команду Чехии (9:3).