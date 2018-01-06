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«Оттава» отыгралась со счёта 2:5 и вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме

Хоккей

«Оттава Сенаторз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

По итогам двух периодов «Шаркс» были впереди — 5:2. В составе гостей дважды отличился Томаш Гертл, по разу — Мелькер Карлссон, Крис Тирни и Брент Бёрнс. Хозяева ответили голами Райана Дзингела и Марка Стоуна. В третьем периоде за «Сенаторз» отличились Дерек Брассар, Мэтт Дюшейн и Майк Хоффман. Победу «Оттаве» принёс гол Дюшейна на 7-й секунде овертайма.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» с Дмитрием Куликовым в составе переиграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 5
1:2, 1:3, 3:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Гертл (Кутюр, Бёрнс) – 06:29 (4x5), 1:1 – Дзингел (Стоун, Брассар) – 10:05 (5x5), 1:2 – Карлссон (Райан, Хансен) – 12:56 (5x5), 1:3 – Тирни (Донской, Хед) – 22:02 (5x4), 1:4 – Бёрнс (Кутюр, Павелски) – 23:53 (5x4), 2:4 – Стоун (Хоффман, Карлссон) – 24:59 (5x4), 2:5 – Гертл (Кутюр, Диллон) – 33:27 (5x5), 3:5 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 40:26 (5x5), 4:5 – Дюшейн (Райан, Хоффман) – 48:25 (5x5), 5:5 – Хоффман (Дюшейн, Райан) – 50:48 (5x5), 6:5 – Дюшейн (Хоффман) – 60:07 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 3
2:1, 1:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Бафлин (Уилер, Лайне) – 09:27 (5x4), 1:1 – Сканделла (Родригес, Поменвиль) – 11:40 (5x5), 2:1 – Троуба (Копп, Хендрикс) – 15:46 (5x5), 3:1 – Уилер (Майерс, Элерс) – 26:06 (5x4), 3:2 – Ларссон (Юсефсон, Ристолайнен) – 38:03 (5x5), 4:2 – Литтл (Троуба, Моррисси) – 40:25 (5x5), 4:3 – Уилсон (Родригес, Поменвиль) – 52:17 (5x5)
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