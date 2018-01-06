«Оттава» отыгралась со счёта 2:5 и вырвала победу у «Сан-Хосе» в овертайме

«Оттава Сенаторз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

По итогам двух периодов «Шаркс» были впереди — 5:2. В составе гостей дважды отличился Томаш Гертл, по разу — Мелькер Карлссон, Крис Тирни и Брент Бёрнс. Хозяева ответили голами Райана Дзингела и Марка Стоуна. В третьем периоде за «Сенаторз» отличились Дерек Брассар, Мэтт Дюшейн и Майк Хоффман. Победу «Оттаве» принёс гол Дюшейна на 7-й секунде овертайма.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» с Дмитрием Куликовым в составе переиграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.