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«Вегас» в гостях переиграл «Чикаго»

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» одержал непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Алекс Так (5-я минута), Джонатана Маршессо (16), Вильям Карлссон (26), Коди Икин (46) и Райлли Смит (54). За «Чикаго» голы забили Винсент Хиностроза (19), Патрик Шарп (28), Ник Шмальц (40) и Джонатан Тэйвз (41).

Эта победа стала для «Вегаса» девятой в последних 10 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 5
1:2, 2:1, 1:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Так (Карлссон, Маршессо) – 04:44 (5x5), 0:2 – Маршессо (Смит, Шмидт) – 15:49 (5x5), 1:2 – Хиностроза (Саад, Тэйвз) – 18:01 (5x5), 1:3 – Карлссон (Смит, Шмидт) – 25:54 (5x5), 2:3 – Шарп (Паник, Форслинг) – 27:53 (5x5), 3:3 – Шмальц (Хиностроза, Саад) – 39:07 (5x5), 4:3 – Тэйвз (Хиностроза, Кит) – 40:30 (5x5), 4:4 – Икин (Перрон) – 45:33 (5x5), 4:5 – Смит – 53:53 (5x5)
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