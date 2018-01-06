«Вегас» в гостях переиграл «Чикаго»

«Вегас Голден Найтс» одержал непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» отличились Алекс Так (5-я минута), Джонатана Маршессо (16), Вильям Карлссон (26), Коди Икин (46) и Райлли Смит (54). За «Чикаго» голы забили Винсент Хиностроза (19), Патрик Шарп (28), Ник Шмальц (40) и Джонатан Тэйвз (41).

Эта победа стала для «Вегаса» девятой в последних 10 матчах.