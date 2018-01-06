Американский журналист — о судействе МЧМ: почему не удаляли игроков Канады?

Американский хоккейный журналист Кен Кэмпбелл не сдержал эмоций после очередного удаления сборной Швеции в финале молодёжного чемпионата мира — 2018.
После второго удаления Густава Линдстрёма журналист написал в своём «твиттере»: «Что ещё должны сделать игроки сборной Канады, чтобы судьи начали их удалять? Что это такое?»
Напомним, в финальном матче чемпионата мира Швеция получила 22 минуты штрафного времени, канадская сборная — только две.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
10 лучших игроков молодёжного чемпионат мира
Эти ребята по-настоящему зажигали в Баффало. И скоро это будут делать в НХЛ.