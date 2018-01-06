Американский журналист — о судействе МЧМ: почему не удаляли игроков Канады?

Американский хоккейный журналист Кен Кэмпбелл не сдержал эмоций после очередного удаления сборной Швеции в финале молодёжного чемпионата мира — 2018.



После второго удаления Густава Линдстрёма журналист написал в своём «твиттере»: «Что ещё должны сделать игроки сборной Канады, чтобы судьи начали их удалять? Что это такое?»

Напомним, в финальном матче чемпионата мира Швеция получила 22 минуты штрафного времени, канадская сборная — только две.



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