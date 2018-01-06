Капитан Швеции — о выброшенной медали: парень на трибуне хотел её больше меня

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерссон прокомментировал тот факт, что он выбросил серебряную медаль МЧМ-2018 после поражения в финале от Канады (1:3). Игрок позже не сумел сдержать слёз, а поймавший его медаль на трибуне американский болельщик сразу надел награду на себя.



«Не хочу получать медаль, проиграв финал. Этот парень на трибуне хотел её больше меня. А у меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне не нужна ещё одна такая же», — приводит слова Андерссона Expressen.



Посмотреть видео момента можно в «Твиттере».

«Зачем мне такая награда?». Капитан шведов выбросил медаль на трибуны Серебряная награда МЧМ досталась американскому болельщику.