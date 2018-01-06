Хартман: Панарин 20 минут повторял «мороженое» по телефону, пока его не прервали

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Райан Хартман поделился забавной историей о своём экс-одноклубнике Артемии Панарине.



«Это мне рассказывал Деннис Расмуссен, который жил с ним в одном номере на выезде. Первый сезон Панарина, который ещё вообще ничего не понимал по-английски. Но очень любил мороженое. И вот звонит он на ресепшн и повторяет в трубку одно слово: „мороженое“, „мороженое“, „мороженое“. Женщина на ресепшне, которая не понимала, что происходит, начала задавать ему уточняющие вопросы. Примерно на 20-й минуте разговора Расмуссен вырвал у него трубку и заказал ему ванильное», — цитирует Хартмана официальный сайт лиги.

«Хотелось поспать лицом в салате». Как хоккеисты встретили Новый год Панарин заявил, что они с Бобровским режим не нарушали, но очень хотелось.