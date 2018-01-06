Дивизион Чернышёва на Матче звёзд возглавит Мамбеталиев по просьбе «Барыса»

КХЛ, идя навстречу пожеланиям принимающей стороны Матча Звёзд — 2018, утвердила Галыма Мамбеталиева в качестве главного тренера сборной дивизиона Чернышёва. Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» заменит наставника «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда.



Георгий Кобылянский, вице-президент КХЛ: «При подготовке к Неделе звёзд хоккея — 2018 мы вынуждены были вносить срочные коррективы в тренерские штабы сборных дивизионов: Олег Знарок (дивизион Боброва), Зинээтула Билялетдинов (дивизион Харламова), Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд (дивизион Чернышева) по различным веским личным обстоятельствам не смогли принять участие в Матче звёзд КХЛ, поэтому в оперативном порядке необходимо было осуществить ряд замен. Благодарим все клубы за желание помочь лиге, мы находились в конструктивном диалоге с руководителями.



Вчера в лигу обратилось руководство «Барыса» и попросило нас пригласить на Матч Звёзд Галыма Мамбеталиева, который недавно заменил Евгения Корешкова на посту главного тренера «Барыса». Мы решили в знак уважения пойти навстречу принимающей стороне Матча Звёзд и многочисленным болельщикам команды из Астаны. Уверен, им доставит большую радость увидеть среди главных участников матча казахского специалиста, имеющего опыт работы в национальной сборной в качестве второго тренера и в молодёжной команде в роли главного тренера».



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