Бергстрём: Юрзинов — очень спокойный человек, просит нас не тратить энергию

Нападающий новосибирской «Сибири» Александер Бергстрём поделился мнением о работе под началом Владимира Юрзинова-младшего.



«Юрзинов – очень спокойный человек, он просит, чтобы игроки команды не растрачивали энергию впустую вне льда, а копили её для хоккея. Надеюсь, мы продолжим побеждать с ним.



Что для меня значит признание лучшим форвардом месяца? Никогда не мог представить себе этого, в КХЛ играет столько сильных российских и иностранных игроков… Очень особенное признание. Я хотел попробовать себя в КХЛ, появилась возможность для этого. Всё это немного необычно. Я всегда старался верить в себя, в то, что я могу играть в лучшей лиге. Когда мы поднялись с «Карлскруной» в элиту, я верил, что у меня получится показать себя в матчах против сильнейших команд Швеции. С таким же чувством ехал в КХЛ. После первых 20 игр я понял, как играть здесь», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

Нападающий «Сибири» Александер Бергстрём набрал очки в 12-м матче подряд