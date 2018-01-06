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Кучеров: с первого дня я знал, что Cергачёв останется в клубе на весь сезон

Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре своего партнёра по команде, молодого российского защитника Михаила Сергачёва.

«С первого дня я знал, что он останется на весь год. Такие талантливые игроки не должны возвращаться в юниорскую лигу или АХЛ. Он однозначно стал одним из лучших защитников команды. Он становится всё более уверенным в себе. За ним интересно наблюдать», — приводит слова Кучерова Tampa Bay Times.

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