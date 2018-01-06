Иван Налимов дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с рижским «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» в своём официальном «твиттере» объявил состав команды на предстоящий матч с рижским «Динамо», который начнётся в 18:00 мск. В команде Эркки Вестерлунда дебютирует вратарь Иван Налимов, недавно перешедший из «Адмирала». 23-летний Налимов выступал в «Адмирале» с сезона-2014/15. В нынешнем регулярном чемпионате он одержал шесть побед в 17 матчах и является лидером КХЛ по проценту отражённых бросков – 94,2.



Налимов (Кареев);

Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен, Панин — Ларсен;

Лисин — Зубов — Фёдоров, Арзамасцев — Гончаров;

Бурдасов — Саюстов — Ткачёв, Логинов — Бартулис;

Майоров — Коротков — Солодухин, Петрищев — Бусаров.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Иван Налимов подписал двухлетний контракт с «Салаватом»