«Спартак» поднял под своды арены свитер защитника Владимира Кучеренко

Московский «Спартак» перед матчем с казанским «Ак Барсом» поднял под своды арены свитер защитника Владимира Кучеренко.



Кучеренко — один из плеяды воспитанников старейшины тренерского цеха, Михаила Фёдоровича Иванова. Владимир Кучеренко выступал за «Спартак» на протяжении 15 сезонов, с 1971 по 1986 год. Чемпион СССР-1976. В чемпионатах СССР провёл 458 матчей и забросил 39 шайб.



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