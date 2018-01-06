Форвард «Калгари» Ткачук проиграл спор и надел футболку сборной Швеции

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук надел футболку и кепку сборной Швеции после проигранного спора одноклубнику Микаэлю Баклунду.



Это произошло в пятницу после тренировки на арене Scotiabank Saddledome в раздевалке «Флэймз». Хоккеисты спорили относительно результата полуфинального матча молодежного чемпионата мира в Баффало между сборными США и Швеции. Баклунд поставил на шведов, и они победили в четверг со счетом 4:2. Одну из шайб у американцев забросил Брэйди Ткачук, младший брат Мэттью.

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