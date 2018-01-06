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Максим Гончаров забил гол рижскому «Динамо» с центра площадки

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашней площадке принимает «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде защитник уфимской команды Максим Гончаров сравнял счёт, забив гол с центра площадки. Рижане вывели шайбу из своей зоны, где её подхватил игрок соперника. Гончаров получил пас и с центра площадки бросил по воротам, заставив капитулировать Яниса Калниньша.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Гончарова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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