Sportsnet опубликовал фото странного празднования сборной Канады золота МЧМ

Сборная Канады выиграла золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года. В финале канадцы обыграли сборную Швеции со счётом 3:1.
Крупнейшее канадское спортивное СМИ Sportsnet опубликовало фото из раздевалки сборной Канады после финального матча, на котором игроки сидят поодиночке с телефонами в руках. Подпись к фото гласит: «Как поколение 2000-х празднует золотую медаль».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Расколдованный Баффало. Серебро — на трибуны, золото — Канаде!
Шведы проиграли канадцам в финале МЧМ, а их капитан выбросил серебряную медаль на трибуны.