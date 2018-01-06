Sportsnet опубликовал фото странного празднования сборной Канады золота МЧМ

Сборная Канады выиграла золотые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года. В финале канадцы обыграли сборную Швеции со счётом 3:1.



Крупнейшее канадское спортивное СМИ Sportsnet опубликовало фото из раздевалки сборной Канады после финального матча, на котором игроки сидят поодиночке с телефонами в руках. Подпись к фото гласит: «Как поколение 2000-х празднует золотую медаль».



Фото можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

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