«Ак Барс» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место на Востоке

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2.

Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке. Кто выйдет в плей-офф на Западе? Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.

После первого периода казанцы вели — 2:0 благодаря голам Владимира Ткачёва и Антона Глинкина, однако во второй двадцатиминутке Виктор Комаров смог сократить отставание, а на старте третьего периода Лукаш Радил сравнял счёт. Джастин Азеведу вновь вывел «Ак Барс» вперёд на 54-й минуте, и его гол стал победным.

«Ак Барс» вернул себе лидерство в Восточной конференции, опередив «Автомобилист». У команды Владимира Крикунова в активе 87 очков, у казанцев – 88.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.