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«Ак Барс» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место на Востоке

Хоккей

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2.

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После первого периода казанцы вели — 2:0 благодаря голам Владимира Ткачёва и Антона Глинкина, однако во второй двадцатиминутке Виктор Комаров смог сократить отставание, а на старте третьего периода Лукаш Радил сравнял счёт. Джастин Азеведу вновь вывел «Ак Барс» вперёд на 54-й минуте, и его гол стал победным.

«Ак Барс» вернул себе лидерство в Восточной конференции, опередив «Автомобилист». У команды Владимира Крикунова в активе 87 очков, у казанцев – 88.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 3
0:2, 1:0, 1:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Ткачёв (Охтамаа, Лукоянов) – 08:36 (5x5), 0:2 – Глинкин (Глухов, Бурмистров) – 16:38 (5x5), 1:2 – Комаров (Мирнов, Юдин) – 25:30 (5x5), 2:2 – Радил (Максвелл, Хохлачёв) – 40:20 (5x4), 2:3 – Азеведу (Яруллин, Секач) – 53:20 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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