Бобарико: знали сильные и слабые стороны канадок, так как играли с ними летом

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико прокомментировал победу в стартовом матче чемпионата мира с командой Канады (3:2).



«Первое, что хочется сказать, — огромное спасибо болельщикам, они нас сильно поддерживали. Они были шестым игроком на площадке. Сегодня на льду мы были единым коллективом. У нас было задание на игру, девчонки выполнили план. Мы терпели, ждали ошибок соперника, где-то выручила вратарь.

Так как летом мы играли товарищеские матчи с этой командой, знали их сильные и слабые стороны, целенаправленно разбирали их. Знали, что в обороне они допускают ошибки, именно их мы сегодня и использовали. Девчонки сыграли правильно и забили красивые голы.

Сами тоже наделали достаточно ошибок, завтра на теории разберем всё в спокойной обстановке, укажем хоккеисткам на какие-то моменты. Посмотрим также прошлогодние игры с Америкой, будем настраивать команду на бой. В каждом матче стоит задача играть только на победу», — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.