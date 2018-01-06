Гулявцев: «Северсталь» прорвало на голы, но третий период был нервозным

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:2).



«Провели хороший первый период. Сегодня нас прорвало на голы. Знали, что после первого периода «Нефтехимик» будет играть ещё активнее. Постарались сконцентрироваться на обороне, сыграть на контратаках, что в принципе у нас получилось. Были контратаки «два в одного», одну из которых мы в концовке периода реализовали.

Третий период был нервозным, было много удалений, неоправданных, ненужных. Этим и воспользовался «Нефтехимик». При счёте 4:2 они пошли ва-банк, но мы забили в пустые ворота. Хочу поблагодарить ребят за игру, а болельщиков — за поддержку.

По самочувствию Павла Чернова, который получил повреждение, пока ничего не известно», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.