Скудра — о «5+20» Захарчука: Стёпа — агрессивный парень, и нам это нравится

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с ХК «Сочи» (1:2 Б), которое стало для его команды пятым подряд, и удаление до конца матча Степана Захарчука.

«Сочи» — с победой. Хороший, боевой матч. Нам нужно было выйти после Казани, в первую очередь сражаться. 19 силовых приёмов, я считаю, — хороший показатель. Но 19 минут игры в меньшинстве — это, конечно, многовато. Вот эта заряженность дала возможность выстоять в этих моментах. Ребята сражались, выстояли. А то, что проиграли по буллитам — «Сочи» лучше исполнил. Та игра, которую мы хотим видеть, сегодня была. Да, реализация, большинство, удаления — это, конечно, присутствовало. Но та заряженность, тот силовой хоккей, не жалеть себя — это то, что мы хотим видеть.



Что касается поведения Захарчука, то Стёпа — агрессивный парень и нам это нравится. Единственное — нужно принимать решения более хладнокровно. Там было чистое удаление. Просто чуть-чуть лучше выбирайте свои решения. Агрессия — это его стиль игры, это то, что он делал здорово в Казани. Он ценный игрок, мы очень рады, что он здесь. Нам нужен такой хоккеист. Да, лучше оценивайте ситуацию. Мы все учимся, набиваем шишки и набираем определённый опыт.



Была равная игра. Мы пару раз поймали соперника на пробросе, добавили на этом, перевели игру в зону атаки. В прошлой игре у нас Грачёв получил удаление в зоне атаки и мы сразу получили гол. Это мелочи, но ребята должны контролировать свои клюшки. Сказать, что они не сражались и не были заряжены, я не могу. Конечно, бывают такие моменты, как у Столярова сегодня, это несчастный случай, но он немножко нас подкосил», — цитирует Скудру пресс-служба ХК «Сочи».

Его готовы сожрать с потрохами. Почему такие, как Захарчук, нужны в КХЛ Иначе все будут кататься с опущенной головой.

Видео удаления Захарчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.