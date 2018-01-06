Женский МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Россия — Канада

Женская молодёжная сборная России одержала победу в стартовом матче чемпионата мира с командой Канады со счётом 3:2.

Россиянки впервые обыграли Канаду в рамках этого турнира, который проходит с 2008 года. Ранее команды встречались семь раз и Канада выиграла эти встречи с общим счётом 26:10.

Сборная России играет в группе «А» вместе с Канадой, США и Швецией. В группе «Б» — сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б».

Женская сборная России U18 впервые обыграла Канаду в рамках чемпионатов мира

Видеообзор можно посмотреть также на канале ФХР в YouTube.