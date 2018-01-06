Болельщики «Северстали» изготовили баннер в поддержку сохранения места в КХЛ

Болельщики «Северстали» изготовили огромный баннер в поддержку команды.

Во время исполнения гимна на матче «Северсталь» — «Нефтехимик» болельщики череповецкой команды растянули на одном из секторов баннер в поддержку своей команды. В промежуточном рейтинге КХЛ «Северсталь» оказалась в группе риска и может покинуть лигу по окончании этого сезона.

«Северсталь» после 48 матчей регулярного чемпионата занимает девятое место в Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на одно очко.

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