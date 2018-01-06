«Филадельфия» — «Сент-Луис»: Иван Барбашёв забил первый гол в сезоне

«Сент-Луис Блюз» проводит гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».



Во втором периоде нападающий «музыкантов» Иван Барбашёв забил свой первый гол в сезоне, сделав счёт 1:4. Он получил шайбу в контратаке и поразил ворота с неудобной руки.

Форвард проводит 15-й матч в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 45 играх в лиге на его счету 13 (6+7) баллов за результативность.

Идёт третий период, «Сент-Луис» проигрывает со счётом 2:4.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».