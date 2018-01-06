Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Тарасенко ушибся о лёд после подножки, но всё равно сделал голевую передачу

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» проводит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

На старте третьего периода Владимир Тарасенко организовал гол для Пола Штястны. После стартового вбрасывания Тарасенко получил передачу на входе в зону атаки и пошёл на ворота. Защитник Шейн Гостисбер перед воротами коньком задел ногу россиянина, из-за чего тот упал и ушибся о лёд, однако перед этим успел сделать голевую передачу Штястны.

Тарасенко некоторое время лежал на льду, но затем поднялся и продолжил игру.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент