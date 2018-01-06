С. Костицын: «Торпедо» билось, старалось, но нельзя столько удаляться

Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын дал комментарий после матча с ХК «Сочи» (1:2 Б) и объяснил 39 минут штрафа у команды.



«Думаю, мы сыграли неплохо. Бились, старались. Много выстояли в меньшинстве. Но, к сожалению, не смогли выиграть серию буллитов. Вполне возможно объяснить такое количество удалений чрезмерным желанием. Хочется ведь выиграть любой эпизод, борьбы много. Иногда в борьбе и клюшкой в лицо сопернику можешь попасть. Хотя, конечно, нельзя столько удаляться.



Конечно, мы сыграли намного лучше, чем с «Северсталью» и «Ак Барсом». Повторюсь, ребята бились с первой и до последней минуты, себя не жалели. Никого нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи. И хоккей мы показали более качественный. Честно скажу, за «Салаватом» особо не следил. Но нам сейчас всё равно, с каким соперником предстоит играть. Выйдем и будем играть только на победу», — цитирует Костицына пресс-служба клуба.