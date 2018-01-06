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«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Встреча, которая проходила в Филадельфии, завершилась со счётом 6:3.

После первого периода «лётчики» вели со счётом 2:0 благодаря голам Скотта Лотона и Клода Жиру, а во втором Джордан Уил и Шон Кутюрье увеличили преимущество. Иван Барбашёв сократил отставание, а на старте третьей двадцатиминутки Пол Штястны сделал счёт 4:2. Уэйн Симмондс реализовал большинство «лётчиков», затем Колтон Парэйко сделал счёт 5:3. Окончательный результат установил Шон Кутюрье.

Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отдал две передачи, провёл на площадке 20 минут 11 секунд и заработал показатель полезности «+2». Форвард Иван Барбашёв забил гол и сделал передачу, сыграв 12 минут 40 секунд, и завершил матч с «+1».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился передачей и показателем «+2», проведя на льду 24 минуты 31 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
6 : 3
2:0, 2:1, 2:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Лотон – 02:15 (5x5), 2:0 – Жиру (Проворов) – 06:42 (5x5), 3:0 – Уил (Ворачек) – 28:32 (5x5), 4:0 – Кутюрье (Жиру, Конечны) – 31:45 (5x5), 4:1 – Барбашев (Штястны, Тарасенко) – 34:56 (5x5), 4:2 – Штястны (Тарасенко, Барбашев) – 40:12 (5x5), 5:2 – Симмондс (Гостисбер, Жиру) – 51:18 (5x4), 5:3 – Парэйко (Эдмундсон, Стин) – 55:29 (5x5), 6:3 – Кутюрье (Макдональд) – 59:45 (5x5)

Видео гола Барбашёва можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».

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