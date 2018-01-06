«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии», Тарасенко и Барбашёв набрали по два очка

«Филадельфия Флайерз» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Встреча, которая проходила в Филадельфии, завершилась со счётом 6:3.



После первого периода «лётчики» вели со счётом 2:0 благодаря голам Скотта Лотона и Клода Жиру, а во втором Джордан Уил и Шон Кутюрье увеличили преимущество. Иван Барбашёв сократил отставание, а на старте третьей двадцатиминутки Пол Штястны сделал счёт 4:2. Уэйн Симмондс реализовал большинство «лётчиков», затем Колтон Парэйко сделал счёт 5:3. Окончательный результат установил Шон Кутюрье.



Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отдал две передачи, провёл на площадке 20 минут 11 секунд и заработал показатель полезности «+2». Форвард Иван Барбашёв забил гол и сделал передачу, сыграв 12 минут 40 секунд, и завершил матч с «+1».



Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился передачей и показателем «+2», проведя на льду 24 минуты 31 секунду.

Видео гола Барбашёва можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».